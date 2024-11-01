Он может стать самым большим надводным кораблем Северной Кореи на сегодня.

КНДР построила на верфи в городе Нампхо новый стапель длиной 170 м и шириной 30 м. На это обратили внимание эксперты Международного института стратегических исследований (IISS).

Как можно видеть на снимках, строительство корабля на стапеле уже начали. Хорошо видны секции корпусов. Рядом находятся портальные краны, которые можно использовать для того, чтобы перемещать их. Разглядеть что-то детально мешает маскировочная сетка.

У экспертов есть несколько версий относительно того, чем именно может оказаться новое судно. Согласно одной, северокорейский режим строит мощный надводный корабль, например, ракетный фрегат. Если это действительно так, он станет самым большим надводным боевым кораблем Северной Кореи.

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Стоит отметить, что хотя формально флот КНДР является очень большим, он состоит преимущественно из небольших кораблей, которые имеют крайне ограниченные боевые возможности. Таким образом, условный "фрегат" (если это действительно он) станет гигантским шагом вперед для Северной Кореи.

Существует и другая версия. Согласно ей, КНДР строит не надводный корабль, а большую подводную лодку, которая сможет нести баллистические ракеты. Какая именно версия является верной мы, очевидно, скоро узнаем - северокорейский режим любит громкие презентации своего нового оружия.

Северная Корея

Ранее сообщалось, что Северная Корея могла начать строительство атомной субмарины. Соответствующие работы зафиксировала южнокорейская разведка.

В то же время на Западе считают, что предположение о ядерной силовой установке базируется только на размерах подводной лодки. А значит, говорить о чем-то конкретном рано.

Также западные эксперты считают, что северокорейских солдат ошибочно недооценивают и на самом деле они умеют драться.

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