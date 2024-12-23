Американские чиновники считают, что Ким Чен Ын не потребовал немедленной оплаты от Путина, а вместо этого рассчитывает на услуги в будущем.

Ранее в США предполагали, что именно Кремль первым обратился к Северной Корее с просьбой об отправке войск для помощи в войне с Украиной. Однако теперь американские спецслужбы считают, что это изначально была идея Северной Кореи, а не России, хотя Владимир Путин быстро принял ее, пишет New York Times.

"Американские чиновники не считают, что Ким Чен Ын немедленно получил что-то взамен. Вместо этого, по их словам, он надеется, что Россия отплатит ему в будущем, предложив поддержку в дипломатической борьбе, помощь в случае возникновения кризиса и предоставив технологии", - пишет издание.

При этом, по словам американских и украинских чиновников, северокорейские войска уже активно участвуют в боевых действиях, и некоторые из них погибли.

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Американские чиновники также заявили, что неясно, насколько эффективными оказались северокорейские солдаты. КНДР направила в бой свои самые подготовленные спецподразделения, но многие из них, похоже, недоедают. К тому же у северокорейских солдат нет реального боевого опыта.

При этом, по словам одного из украинских чиновников, северокорейские взводы не полностью интегрированы в российские боевые силы и временами действуют самостоятельно, что увеличивает риск потерь.

"В то же время, по словам чиновника, северокорейские войска, похоже, получают лучшее медицинское обслуживание, чем их российские коллеги. Раненых часто везут прямо в крупные госпитали в городе Курске, минуя более мелкие и низкокачественные деревенские больницы, расположенные ближе к полю боя", - говорится в статье.

Солдаты КНДР в войне в Украине

Ранее в разведке Южной Кореи сообщали, что по крайней мере часть из 11 000 северокорейских солдат, размещенных в Курской области РФ, была отправлена на реальные боевые действия. При этом в результате погибли не менее 100 человек, а количество раненых достигло 1000.

Позже стало известно, что КНДР готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику, в частности, дроны-камикадзе.

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