Они должны прояснить вопрос о признании Косово.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Косово и Сербию к урегулированию их давнего спора о независимости Косово.

Об этом сообщает AP.

Шольц, начавший серию официальніх визитов на Западные Балканы, сказал, что война России в Украине подчеркнула важность стабильности в регионе.

"В такие времена нам вновь становится ясной ценность мира и безопасности, и это еще одна очень веская причина для Косово и Сербии найти политическое решение, всеобъемлющее, устойчивое, которое также способствует региональной стабильности", — сказал Шольц на пресс-конференции в Приштине (столица Косово).

Канцлер попросил правительства Сербии и Косово проявить четкую приверженность диалогу при содействии ЕС.

"Понятно, что соглашение должно в конечном итоге также прояснить вопрос о признании Косово, потому что немыслимо, чтобы две страны, которые не признают друг друга, стали членами ЕС", — добавил Шольц.

Отметим, что шесть стран Западных Балкан стремятся присоединиться к ЕС – Черногория, Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово. Эти страны уже много лет проводят реформы, чтобы стать полноправными членами ЕС.

Косово, провинция Сербии, провозгласило независимость в 2008 году, спустя десять лет после жестокой войны 1998-1999 годов.

Независимость Косово признали 97 из 193 стран-членов ООН, 22 из 27 стран-членов Европейского Союза (не признали Кипр, Греция, Румыния, Словакия, Испания).

Украина также не признает государство Косово и считает регион неотъемлемой частью Сербии.

Переговоры об урегулировании конфликта, проводимые при содействии Европейского союза, начались 11 лет назад, но не принесли особых результатов, и напряженность между бывшими противниками сохраняется.

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