Сербия заявила, что занимает нейтральную позицию.

Война в Украине влияет на позицию государств, занимавших довольно нейтральную или политически близко к нейтральной позицию к России.

Об этом сказал политолог-международник Владимир Воля в эфире телеканала "Эспрессо".

"По ряду вопросов, Сербия - это поляризованное общество. Это относительно членства в ЕС. А по поводу России у них определенная зависимость. Заявление о нейтралитете направлено на поддержание статуса, что Сербия не участвует ни в одной войне, это определенная нейтральность в отношении России и ЕС в военно-политическом плане", - пояснил он.

По мнению эксперта, в последних заявлениях президента Вучича есть "нотки, которые указывают на то, что Сербия начала несколько дистанцироваться от путинского режима".

"Все в мире внимательно следят за ходом войны в Украине и когда видно, что 6 месяцев Россия увязла в маленькой Украине. Все понимают, что путинская армия начинает рушиться, как Колосс на глиняных ногах. Ход военной кампании будет влиять на позицию государств, которые занимали достаточно нейтральную или политически близко к нейтральной позицию к России в войне против Украины. Сербия - одна из таких стран", - подытожил Воля.

Как ранее сообщал УНИАН, Вучич заявил, что власти страны ищет альтернативу российской нефти.

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