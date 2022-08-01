Лубкивский отметил, что конфликт между Сербией и Косово не новый и уже несколько раз проходил фазы обострения.

Россия может использовать обострение ситуации между Сербией и Косово для того, чтобы отвлечь европейское и мировое сообщество от преступлений, совершаемых в Украине.

Об этом сказал дипломат, политический и общественный деятель Маркиян Лубкивский в эфире телемарафона.

Лубкивский отметил, что пока не видит российского следа в обострении конфликта между двумя сторонами, но РФ может вмешаться.

"Российская Федерация может начать использовать обострение ситуации, чтобы ослабить Вучича (президент Сербии – УНИАН), и возможно создать еще один источник напряжения. И таким образом отвлечь внимание европейского и мирового сообщества от ситуации в Украине, от жестокой агрессии России", - сказал он.

"Но я не думаю, что такие попытки россиянами удастся. Хотя такие попытки будут", - добавил эксперт.

Лубкивский отметил, что конфликт между Сербией и Косово не новый и уже несколько раз проходил фазы обострения.

"Хочу успокоить всех: ситуация там не новая. Напомню, что несколько раз уже были конфликты именно на границе Косово и республикой Сербия. Уже летали вертолеты уже поднимались самолеты, были грозные заявления с двух сторон, но ситуация закончилась по сути ничем", - пояснил он.

Дипломат отметил, что сейчас стороны уже ищут договоренности, потому что не хотят идти на прямой военный конфликт.

Обострение между Сербией и Косово

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались столкновения из-за изменения правил проезда.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны.

В то же время премьер Косово Альбин Курти обвинил в беспорядках самого Вучича и директора Офиса по Косово и Метохии.

Контингент KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО) заявил, что готов вмешаться в ситуацию в случае необходимости.

Впоследствии власти Косово заявили, что откладывают процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.