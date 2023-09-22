Гостю организаторов вечеринки стало плохо.

В польском городе Домброва-Гурнича священники устроили секс-вечеринку, на которую пригласили проститута, пишет Gazeta Wyborcza.

"Мероприятие" решили провести в здании, принадлежащем приходу Пресвятой Девы Марии Ангельской. Это место первым в стране получило статус святилища, туда обычно съезжаются паломники. Собеседник сказал журналистам, что это была вечеринка "исключительно сексуального характера".

Священники заказали мужчину-проститута и приняли таблетки для потенции. В какой-то момент приглашенный мужчина потерял сознание. Один из участников встречи позвонил в службу спасения, однако другие решили не пускать в помещение прибывших медицинских работников.

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В Сосновецкой региональной прокуратуре собщили, что открыли дело по факту неоказания помощи лицу, находящемуся в ситуации, угрожающей непосредственной опасностью гибели или нанесения тяжких телесных повреждений.

Скандальные секс-вечеринки

В 2020 году в Брюсселе во время карантина накрыли секс-вечеринку, в которой принимали участие около 25 человек. Среди участников был европейский депутат от правящей партии Венгрии Йожеф Сайер, после этого он покинул свой пост.

Несколько лет назад в английском графстве Вустершир женщина умерла по время фестиваля свингеров Swingfields Festival, который посетили около 700 человек. По данным СМИ, у нее случился инфаркт.

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