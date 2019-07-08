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"Перестаралась": в Англии женщина получила инфаркт на фестивале секса

14:55, 08 июля 2019
Курьёзы
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Женщине на месте оказали неотложную помощь и доставили в больницу на вертолете / dailymail.co.uk

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Во время фестиваля 52-летняя женщина начала задыхаться. Ей на месте оказали неотложную помощь и доставили в больницу на вертолете. У пациентки диагностировали инфаркт.

«700 свингеров, пришедших на фестиваль, были шокированы инцидентом. Однако вскоре все благополучно обо всем забыли и продолжили веселиться и участвовать в играх. Некоторые из лагеря шутили, что она просто перестаралась в одной из игр», - рассказал анонимный источник в разговоре с журналистами.

Ее планируют выписать из больницы в понедельник, 8 июля.

Swingfields Festival прошел вблизи населенного пункта Аппер Уэлленд в округе Малверн Уэллс. Стоит отметить, что секс-вечеринка  проводится всего в 180 метрах от скаутского детского лагеря.

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Теги: #Англия#секс#инфаркт