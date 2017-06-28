В Гамбурге прибывшие охранять саммит G20 полицейские устроили бурную секс-вечеринку с оружием

Из готовящегося принять на следующей неделе саммит «большой двадцатки» Гамбурга обратно в Берлин отправили более 200 полицейских, которые устроили бурную вечеринку с алкоголем и сексом на публике. Об этом пишет Inquirer.

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220 полицейских направили в Гамбург, чтобы помочь сохранить правопорядок на саммите G20 7-8 июля, который, как ожидается, привлечет десятки тысяч протестующих против глобализации.

Но. прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей, офицеры устроили дикую вечеринку в своем расположении. Некоторых заметили занимающимися сексом на публике, мочившимися у забора и танцующими стриптиз с оружием, сообщили во вторник местные СМИ.

«Одну женщину-офицера видели танцующей на столе в одном халате с пистолетом в руке», - сказано в одном из материалов по теме. Вечеринка закончилась в 6:30 утра.

Еще один офицер, по данным СМИ, подрался со своим коллегой из другого подразделения.

Берлинская полиция подтвердила этот инцидент в Twitter: «Начальникам нашей полиции сказали, что наши резервные силы в Гамбурге были преждевременно освобождены от дежурства.

«Причиной было неправомерное поведение в их размещении на месте», - сказали в полиции, добавив, что «заявления будут приняты и будут иметь последствия».