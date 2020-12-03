По его словам, регулярными гостями его вечеринок являются четыре политика правящей партии Польши "Право и справедливость", фамилии которых он называть не хочет.

Организатор секс-вечеринки в Брюсселе, на которой задержали евродепутата от венгерской партии "Фидес" утверждает, что гостями его мероприятий являются политики из ряда стран мира, в том числе Польши и Украины.

Читайте такжеЕвродепутат подал в отставку после задержания на секс-вечеринке в БрюсселеОб этом Давид Манжели, хозяин пятничной вечеринки, на которой задержали депутата, рассказал в интервью польскому порталу Onet, передает ЕвроПравда.

Издание отмечает, что не может проверить утверждения Манжели и публикует его высказывания с оговоркой, что это его версия событий. В то же время портал отмечает, что участие в последней вечеринке евродепутата из Венгрии и дипломата из Эстонии уже подтверждено, и это свидетельствует о том, что на мероприятиях Манжели бывали политики из разных стран.

"Сначала, около полутора лет назад, со мной связались два политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Потом вызвались еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии " - рассказывает Манжели.

По его словам, регулярными гостями его вечеринок являются четыре политика правящей партии Польши "Право и справедливость", фамилии которых он называть не хочет.

Манжели добавил, что из польских политиков у него только те, кто входят в "Право и справедливость". Но в его секс-импрезах участвуют и общественные деятели из других стран.

"У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако самыми частыми гостями являются поляки и венгры", - отмечает он.

Что касается венгров, то по его словам, мероприятия посещали по меньшей мере девять политиков "Фидес", как европейских, так и национальных.

Секс-вечеринка в Брюсселе: что известно

Йожеф Сайер, европейский депутат от правящей партии Венгрии, которая враждебно относится к правам ЛГБТ, был вынужден покинуть пост после того, как его поймали на секс-вечеринке с участием в основном мужчин в Брюсселе в пятницу.

Вечеринка состоялась в здании на одной из центральных улиц Брюсселя, по данным бельгийской прессы, в "гей-районе" бельгийской столицы.

Все 25 участников, большинство из которых мужчины, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Когда прибыли правоохранители, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.

Примечательно, что Сайер является одним из авторов спорной Конституции Венгрии, которую правозащитники раскритиковали за создание неблагоприятной среды для ЛГБТ-сообщества. В частности, в документе содержится текст "Венгрия защищает институт брака как союза мужчины и женщины".

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Автор: УНИАН