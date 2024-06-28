По словам одного из дипломатов ЕС, редко когда предложение двух крупнейших стран вызывает столь бурную реакцию.

Франция и Германия привыкли добиваться своего на сцене ЕС, но когда две крупнейшие экономики блока оказались на важнейшем саммите Европейского союза в четверг, занятые своими внутренними проблемами, им стало сложнее проявить свою значимость, пишет Bloomberg.

Другие страны яростно отреагировали на попытку президента Эммануэля Макрона и канцлера Олафа Шольца в последнюю минуту переписать долгосрочные политические приоритеты. Почти все поправки Франции и Германии были отклонены.

По словам одного из дипломатов ЕС, редко когда предложение двух крупнейших стран вызывает столь бурную реакцию. Однако лидеры Франции и Германии прибыли на саммит ослабленными после сокрушительного поражения на европейских выборах в этом месяце.

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Стычка произошла во время обсуждения так называемой стратегической повестки дня ЕС, в которой изложены принципы того, как Евросоюз будет реагировать на самые серьезные вызовы, такие как миграция, климат и война в Украине. Макрон и Шольц потребовали внести изменения в формулировки по таким чувствительным темам, как оборона.

Но лидеров стран возмутило не столько содержание изменений, сколько то, что они были внесены в последнюю минуту, по словам многочисленных дипломатов, учитывая, что документ уже активно обсуждался всеми сторонами в начале недели. В итоге они согласились лишь на незначительные корректировки.

"Не было никакого настроения ломать весь текст", - сказала после этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Официальный представитель Берлина сказал, что пара просто пыталась внести ясность в сложный процесс.

Саммит ЕС - детали

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза согласовали руководителей блока на следующие 5 лет. Дискуссия длилась около часа.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) утвердили на должность президента Европейской комиссии. Это будет ее второй пятилетний срок на этом посту.

В то же время президентом Европейского совета должны назначить Антониу Кошту, который до недавнего времени возглавлял правительство Португалии.

Высоким представителем ЕС по безопасности и внешней политике на следующие 5 лет должна стать нынешняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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