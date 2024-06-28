Высоким представителем ЕС по безопасности и внешней политике на следующие 5 лет должна стать нынешняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза согласовали руководителей блока на следующие 5 лет. Дискуссия длилась около часа.

Как сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды", кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) утвердили на должность президента Европейской комиссии. Это будет ее второй пятилетний срок на этом посту.

Окончательно ее кандидатуру должны утвердить 18 июля во время голосования в Европейском парламенте. Потребуются не менее 361 голоса в поддержку Урсулы фон дер Ляйен, и ее шансы на успех оцениваются как высокие.

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В то же время президентом Европейского совета должны назначить Антониу Кошту, который до недавнего времени возглавлял правительство Португалии. Примечательно, что его кандидатуру лидеры согласились назначить на 2,5 года, после чего Кошту могут переутвердить на еще 2,5 года.

Высоким представителем ЕС по безопасности и внешней политике на следующие 5 лет должна стать нынешняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Отмечается, что это первый в истории ЕС случай назначения на эту должность кандидата из Восточной Европы.

На должность президента Европарламента, как ожидается, будет переутверждена Роберта Метсола. Однако это решение остается за Европарламентом.

Громкие изменения в мировой политике

Как известно, новым генеральным секретарем НАТО станет нынешний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он заменит на этом посту Йенса Столтенберга, чьи полномочия завершаются уже в октябре 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это, подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем евроатлантическом сообществе. Он добавил, что знает Рютте как принципиального и сильного лидера, который в последние годы неоднократно демонстрировал свою решительность и дальновидность.

Ранее УНИАН рассказывал, кто такой Марк Рютте и что он говорил об Украине.

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