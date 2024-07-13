Сценарий уже отработали: политолог раскрыл, как РФ может начать войну со странами Балтии

По словам эксперта, это может произойти после того, как Россия победит ВСУ и перебросит закаленные подразделения на другую войну.

Война России со странами Балтии может начаться под предлогом восстания поляков в Беларуси.

Такое мнение озвучил австрийский политолог Густав Грессель в эфире Bild, комментируя карту российско-белорусских учений "Запад-2017". Хотя на словах они и были оборонительными и антитеррористическими, по сути ВС РФ отрабатывали тогда нападение на страны НАТО с нескольких направлений.

По словам Гресселя, поводом для войны по такому сценарию может стать инсценировка восстания польского меньшинства в Гродненской области Беларуси, которую якобы поддержали страны Балтии. Для защиты союзника их в ответ атакует Россия.

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Политолог отметил, что сейчас все силы ВС РФ стянуты в Украине, воевать в Прибалтике некому. Но если Россия победит ВСУ, то закаленные в боях части могут перебросить на новую войну. О внимании к этому региону говорит недавнее воссоздание Ленинградского военного округа.

По мнению политолога, в случае новой войны все будет зависеть от того, как быстро страны Балтии и Польша проведут мобилизацию и остановят ли ВС РФ на границе. Тогда НАТО перебросит туда сухопутные резервы и использует аэродромы Швеции для захвата преимущества в воздухе. Грессель считает, что Россия не будет применять ядерное оружие, а ограничится конвенционной войной. Ядерные угрозы могут возникнуть после захвата стран Балтии, чтобы заставить Запад признать их частью РФ.

Страны Балтии готовятся к обороне

Как писал УНИАН, Эстония, Латвия и Литва построят противомобильные оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью. Министры обороны стран Балтии утвердили концепцию строительства и подписали соответствующее соглашение еще в январе. Целью этих сооружений является предотвращение военного конфликта в регионе.

Основу этой оборонительной линии будут составлять более 1000 бетонных бункеров. Только на российско-эстонской границе планируется построить 600 таких сооружений, стоимость которых оценивается в 60 миллионов евро. Поблизости также будут оборудованы склады с боеприпасами, а также дополнительные фортификации - противотанковые мины, рвы, брунзовая спираль и бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

Утверждается, что проект планируют реализовать в максимально короткие сроки из-за опасений близкого нападения на страны Балтии.

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