Аналитики скептически относятся к тому, что новые меры могут переломить ситуацию на поле боя.

Саммит НАТО выявил центральное противоречие в стратегии Запада по поддержке Украины: военная помощь играет решающую роль в том, чтобы позволить Киеву давать отпор российским силам, но она не дает возможность выиграть войну, пишет журнал Foreign Policy.

"По сути, мы поддерживаем Украину, чтобы она продолжала участвовать в битве и добивалась определенных успехов, а не полностью выиграла", - заявила научный сотрудник по Европе в Совете по международным отношениям сказала Лиана Фикс.

Отмечается, что союзники на восточном фланге НАТО, в первую очередь страны Балтии и Польша, уже давно призывают к увеличению поддержки Украины. Но союзники "с самыми глубокими карманами" и самыми совершенными системами вооружений - особенно Соединенные Штаты - заняли более осторожную позицию в попытке предотвратить спираль эскалации отношений с Москвой.

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В итоге аналитики скептически относятся к тому, что меры, объявленные на этой неделе, могут переломить ситуацию на поле боя.

"Украинцам для победы нужно нечто большее", - заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал ВМС Королевских ВМС Нидерландов Роб Бауэр.

Указывается, что, хотя администрация президента США Джо Байдена сыграла ключевую роль в предупреждении о намерениях России атаковать Украину и активизации поддержки страны со стороны Запада, она мало что предложила в плане видения пути прекращения конфликта.

"Существует зияющая пропасть между заявлениями о том, что мы хотим восстановить суверенитет Украины, и тем, что мы на самом деле делаем", - сказала директор программы трансатлантической безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

Как пишет журнал, стратегия, похоже, состоит в том, чтобы укрепить обороноспособность страны и надеяться, что Москва победит сама себя.

Быстрое перевооружение РФ встревожило НАТО - что сообщалось

Напомним, способность оборонно-промышленного комплекса РФ восстанавливаться становится все более "удивительной и тревожной", констатировали в НАТО.

Отмечалось, что в течение долгого времени союзники Украины ставили под сомнение эту способность Москвы. В начале конфликта все указывали на слабость российского оборонно-промышленного комплекса и его зависимость от технологий и комплектующих, импортируемых из западных стран. Но сегодня его способность восстанавливаться все более тревожит союзников Украины.

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