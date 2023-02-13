Инцидент официально подтвердили в Альянсе.

В воскресенье, 12 февраля, сайты НАТО подверглись кибернетической атаке. К ней могут быть причастны российские хакеры из группировки Killnet.

Состоявшуюся кибератаку подтвердила спикер Альянса в комментарии порталу dpa. Она заявила, что кибер-эксперты НАТО "активно занимаются инцидентом, который затронул несколько веб-сайтов". Однако на официальных ресурсах Альянса о кибератаке на сообщалось. На момент написания новости сайты военно-политического блока, его Парламентской ассамблеи и штаб-квартиры Сил спецопераций (NSHQ) уже работали.

Информация о подготовке кибератаки начала распространяться в социальных сетях в воскресенье. Сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet якобы анонсировала атаку на сайты НАТО. После этого портал NSHQ некоторое время был недоступен. Ранее упомянутая организация пыталась препятствовать работе сайтов Бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры Германии.

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Действия российских хакеров: последняя информация

Как сообщили киберспециалисты СБУ, в конце января они нейтрализовали хакерскую атаку РФ на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины. Враг пытался удаленно подключиться к системам видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, прилегающими автомобильными дорогами и другими объектами через Wi-Fi.

После решения о поставках танков Leopard в Украину российские хакеры устроили штурм немецких правительственных сайтов. Были зарегистрированы распределенные DDoS-атаки.

В своем январском расследовании издание Politico рассказало, как рашисты пытаются терроризировать украинцев кибератаками. Они начали чаще пытаться препятствовать работе поставщиков электричества и интернет-провайдеров, чтобы деморализовать граждан нашей страны.

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