Бывший президент Франции в свое время очень хвалил Трампа, поскольку у них на самом деле много общего.

Суд в Париже в понедельник признал экс-президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. За это бывший лидер Франции отбудет реальный тюремный срок. И многие наблюдатели в США смотрят на его пример, надеясь, что Дональд Трамп будет следующим.

Об этом пишет Newsweek. Французские ведомства, которые провели несколько параллельных расследований против Саркози, использовали записи телефонных разговоров, чтобы разоблачить коррупцию экс-президента. В одном из разговоров он пообещал французскому судье помочь получить престижную работу в Монако. За это Саркози хотел данные уголовного расследования против него за нелегальное финансирование его избирательных кампаний в 2007 и 2012 годах.

Читайте такжеForbes: Саркози отправили в тюрьму, но это только началоОсуждение экс-президента Франции до реального срока в тюрьме дало многим критикам Трампа в США надежду, что бывшего американского лидера тоже привлекут к ответственности. Ведь сейчас против него продолжаются несколько расследований на федеральном уровне и в отдельных штатах.

"Это прецедент для президентов! Дональд Трамп следующий. Кто сказал, что президентов не бросают в тюрьму? Скоро Трамп будет отбывать свой тюремный срок, как и экс-президент Франции Николя Саркози", - написал в Twitter актер Кирк Асеведо.

Сейчас Саркози приходится иметь дело с четырьмя отдельными делами. И эту параллель тоже подметили критики Трампа, которые отметили, что прокуроры штата Нью-Йорк и Департамента юстиции США сейчас проверяют налоги экс-президента и его прошлые бизнес-сделки. Саркози хвалил Трампа и американских выборцев после голосований в 2016 году, заявляя о победе над политическими элитами.

Читайте такжеFinancial Times: Евросоюз разъедает коррупцияИздание Le Monde недавно заметило определенные схожие черты обоих экс-лидеров. Они динаково требовали лояльности элит в Париже и Вашингтоне соответственно, прибегая к жестокой мести за то, что считают "предательством". И Трамп, и Саркози остаются популярными в "правых" кругах. Кроме того, они одинаково использовали пост президента, чтобы избежать уголовного преследования. Но теперь, когда Саркози отправляют за решетку, критики Трампа говорят, что пора взять пример с французского опыта.

"В США президент организовал беспорядки, которые привели к штурму Капитолия и нескольким смертям. Его оправдали. Во Франции президент во время телефонного разговора предлагает работу за информацию. За это его на год в тюрьму. Да здравствует Франция!"- написал в Twitter прокурор Стивен Бики.

Дело Саркози: что известно

Николя Саркози были предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании из Ливии. Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.

Также бывшего президента Франции обвиняют в попытке подкупить судью. Саркози обещал хорошую должность - в обмен на информацию о расследовании дела о финансировании его предвыборной кампании. Николя Саркози свою вину отрицает.

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Перевод: Лесь Дымань