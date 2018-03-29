Экс-президента Франции Саркози будут судить по обвинению в коррупции

Политик подозревается в попытке получения конфиденциальной информации от одного из судей Кассационного суда Франции.

Бывший президент Франции Никола Саркози предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении влиянием и подкупе.

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Об этом сообщает газета Le Monde. По информации издания, политик подозревается в попытке получения конфиденциальной информации от одного из судей Кассационного суда Франции по расследованию о финансировании его президентской кампании 2007 года. В обмен на услугу Саркози якобы обещал помочь судье добиться назначения на престижный пост в Монако.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Никола Саркози были предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании из Ливии. Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.