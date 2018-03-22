Бывшему президенту Франции Саркози предъявили официальные обвинения в коррупции

20–21 марта экс-президент Франции Николя Саркози давал показания службе по борьбе с коррупцией, а также налоговыми и финансовыми преступлениями.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози 21 марта предъявили обвинения в руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств, которые, по версии следствия, поступили от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает "Гордон", ссылаясь на газету Le Monde.

Во вторник и среду Саркози давал показания службе по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями. Сегодня экс-президент покинул помещение ведомства и отправился домой в 16-й округ Парижа, проинформировал телеканал BFMTV.

В апреле 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина.

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Он рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты.

Саркози, занимавший пост президента с 2005 года по 2012-й, также находится под следствием по делу о получении нелегального финансирования от косметической фирмы L’Oreal и ряде случаев торговли влиянием.