Вопрос Украины остается приоритетным для американской администрации.

Соединенные Штаты и страны ЕС не намерены ослаблять санкции, ранее введенные против России из-за оккупации Крыма.

Читайте такжеЗеленский о временной оккупации Крыма: "эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять"Такое заявление сделал посол США в России Джон Салливан в эфире ТВ «Дождь».

«Мы не будем ослаблять санкции. Во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», – сказал он.

По его словам, вопрос Украины остается приоритетным для американской администрации. И исполнительная ветвь власти США, и Конгресс неизменно подчеркивают недопустимость изменения границ без соблюдения закона.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН