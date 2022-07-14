В парламенте Латвии (Сейм) в четверг, 14 июля, в окончательном чтении утвердили поправки к закону "Об энергетике", которыми предусмотрено введение запрета на поставки газа в страну из Российской Федерации.
Поставки газа из России в Латвию решили запретить с 1 января следующего года, сообщает Delfi.
Латвийское правительство уже достигло концептуальной договоренности насчет отказа от газа из РФ.
Отказ Латвии от российского газа - это реакция страны на вторжение армии России в Украину.
14 июля латвийские власти приняли еще одно важное решение - Кабмин решил, что в стране нужно снести 69 памятных знаков и мемориалов, которые прославляют советский и нацистский режимы.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Оккупанты атаковали не только военные объекты, а и объекты гражданской инфраструктуры. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.
Страны Евросоюза ввели против России новые санкции и помогали Киеву деньгами и вооружением.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что новый пакет санкций ЕС против России не будет включать ограничения на поставки российского газа.
Власти Украины просили, чтобы страны-партнеры лишили Кремль заработка от поставок газа и нефти.
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