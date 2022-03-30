Польша также призывает другие европейские страны ввести общеблоковый запрет на импорт российской нефти, угля и газа.

Польша планирует прекратить использовать российскую нефть до конца 2022 года в рамках объявленного ранее правительством страны плана "дерусификации" своей экономики.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

"Я надеюсь, что к апрелю, самое позднее к маю, мы полностью уйдем от российского угля. Мы сделаем все, чтобы до конца этого года отказаться от использования российской нефти", – заявил он.

При этом министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна может покупать уголь в Южной Африке и Австралии, и это не будет дороже.

Стоит отметить, что около 60% нефти, которую перерабатывает Польша, поступает из России. Местная компания PKN Orlen имеет долгосрочный контракт с "Роснефтью", срок действия которого истекает в конце 2022 года, и соглашение с "Татнефтью", срок действия которого истекает в 2024 году.

"Мы пересмотрели многие контракты. Мы готовы к любому сценарию, и в контракте есть положения, которые в целом также дают нам некоторые возможности", – пояснил генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек.

В то же время издание отмечает, что Польша призывает другие европейские страны ввести общеблоковый запрет на импорт российской нефти, угля и газа, однако Германия и некоторые другие страны ЕС, сильно зависящие от российских энергоносителей, выступили против этого. Также Моравецкий призвал Евросоюз ввести налог на российские углеводороды.

Впрочем, ранее сообщалось, что ЕС все же планирует постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов, и на прошлой неделе Германия заявила, что прекратит покупать российскую нефть к концу 2022 года и прекратит поставки российского газа в 2024 году.

Как сообщал УНИАН, ранее стло известно, что правительство Польши приняло законопроект, которым предусмотрено введение эмбарго на импорт угля из России из-за войны в Украине.