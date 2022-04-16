Судна под флагом Украины имеют приоритет в румынских портах и освобождаются от оплаты портовых услуг.

Кораблям под русским флагом запретят вход в румынские порты.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, об этом заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

С 17 апреля российские корабли не смогут входить в румынские порты под флагом страны-агрессора.

Отмечается, что в Румынии находится четвертый по размеру в Европе порт Констанца, который расположен на пересечении речного и железнодорожного европейских транспортных коридоров на западном побережье Черного моря в 332 км от Босфора.

В то же время суда под флагом Украины имеют приоритет в румынских портах и освобождаются от оплаты портовых услуг.

Ранее сообщалось, что после уничтожения российского флагмана "Москва" Россия продолжает контролировать морское пространство.

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