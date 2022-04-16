Ограничения будут распространяться на корабли, которые после 24 февраля сменили флаг или российскую регистрацию на любое другое государство.

Италия с 17 апреля закрывает порты для российских кораблей.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

"Ограничения также будут распространяться на суда, которые после 24 февраля сменили флаг, чтобы избежать возможных запретов, или же сменили свою российскую регистрацию на любую другую державу после начала вторжения в Украину", - рассказал он.

Ермак напомнил, что с 17 апреля Румыния также закрывает свои порты для российских судов.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля стало известно, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо получал в соцсетях угрозы расправой из-за своей позиции в отношении войны РФ против Украины. Полиция сообщила, что два человека находятся под следствием в связи с угрозами убийством в адрес Ди Майо.

12 апреля Италия заключила договор об увеличении импорта газа из Алжира примерно на 40% в рамках своей первой крупной сделки по поиску альтернативных источников поставок после полномасштабного вторжения России в Украину. Во время визита в Алжир премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что достигнутые договоренности стали важным шагом в стремлении Италии сократить свою зависимость от российского газа.

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