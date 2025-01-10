В ЕС опасаются, что Трамп отменит санкции против России и другие указы Байдена, - FT

Быстрый анализ таких решений перед инаугурацией Трампа подчеркивает уязвимость ЕС перед потенциальными действиями Трампа.

Чиновники ЕС анализируют сотни исполнительных указов и санкций, введенных президентом США Джо Байденом, на фоне беспокойства, что Дональд Трамп отменит их, что потенциально повредит внешним отношениям и торговле, пишет Financial Times.

Представители ЕС обеспокоены тем, что Трамп может отменить решения Байдена без учета их последствий для международных партнеров. Чиновники Европейской комиссии уже начали пересмотр указов, связанных с санкциями против России, торговлей и кибербезопасностью, чтобы оценить возможные риски для блока.

Быстрый анализ таких решений перед инаугурацией Трампа подчеркивает уязвимость ЕС перед потенциальными действиями Трампа, который неоднократно угрожал радикальными мерами против союзников США.

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История уже показывала, что Трамп активно пересматривает политику предыдущих администраций. В 2017 году он отменил оттепель в отношениях с Кубой, вышел из Парижского климатического соглашения, а в 2018 году прекратил участие США в ядерной сделке с Ираном, которая была заключена при администрации Обамы. Эти действия нанесли значительный удар по трансатлантическому сотрудничеству, и Брюссель опасается повторения подобных шагов.

Особенно серьезное беспокойство вызывает вероятность отмены санкций против России, введенных из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. В ЕС считают, что сохранение этих санкций является критически важным, даже если Трамп решит использовать их как инструмент в возможных переговорах с Москвой.

В ответ на возможные изменения еще летом 2024 года была создана внутренняя команда экспертов, которая анализирует возможные последствия второго срока Трампа. Среди основных тем - потенциальные торговые конфликты, уменьшение поддержки Украины, а также изменение политики Вашингтона в отношении европейской обороны и безопасности.

Представители ЕС признают, что исполнительные указы являются достаточно хрупким элементом американской политики, поскольку новый президент имеет полномочия отозвать их в любой момент. Поэтому Брюссель стремится разработать стратегии, которые помогут минимизировать негативные последствия для европейских союзников.

Беспокойство вызывают не только конкретные решения, но и общая непредсказуемость возможного второго президентства Трампа. Последние заявления Трампа, в частности относительно возможного использования таможенного давления на Данию для покупки Гренландии или предложения включить Канаду в состав США, усиливают страхи относительно его внешнеполитического курса.

"Самая большая проблема заключается в том, что Трамп может решить изменить все просто потому, что это сделал Байден", - отметил один из европейских чиновников. ЕС стремится избежать дестабилизации и сохранить достижения, наработанные за последние годы.

Инаугурация Трампа

Как известно, 47-й президент Соединенных Штатов Америки должен принять присягу 20 января 2025 года. По данным СМИ, среди приглашенных есть глава Китая Си Цзиньпин.

Но украинского лидера Владимира Зеленского Трамп еще не пригласил на свою инаугурацию. Он говорил, что не против его визита, однако Зеленский уже подчеркнул, что без приглашения не поедет.

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