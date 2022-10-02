Всего в санкционный список вошли 28 человек.

Австралия 2 октября ввела новые санкции в отношении Российской Федерации и ее пособников. Власти страны ввели запрет на поездки в страну для "министров" и других гауляйтеров, которые руководят временно оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра иностранных дел Пенни Вонг, Кремль и его пособники нарушают международное право, чтобы легитимизировать действия Москвы в Украине через "фиктивные референдумы, дезинформацию и запугивание". Всего в список попали 28 человек.

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"Эти дополнительные санкции усиливают решительное возражение Австралии по поводу действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы", - заявила глава МИД Австралии.

При этом она указал, что оккупированные территории Украины - суверенная территория украинского государства и это не изменит один фиктивный референдум. Также Австралия обратилось в Международный суд, чтобы поддержать иск Украины против РФ из-за нарушения Конвенции о геноциде.

"Мы поддерживаем Украину в том, чтобы открыть это дело против России в Международном суде ООН", - заявил генеральный прокурор Марк Дрейфус.

Санкции против России и Австралия - что известно

Австралийские власти с первых дней полномасштабного вторжения поддерживали Украину как на международной арене, так на гуманитарном и военном фротне. Кроме того, Канберра вводила свои санкции против Москвы и неоднокрантно поддерживала, но не все.

В отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха указано, что Австралия подписала глобальные санкции против России, но от импорта нефтепродуктов не отказалась. Страна все еще покупает продукцию нефтеперерабатывающих заводов Индии, которая скупает российскую нефть, и таким образом продолжает спосировать Москву.

В то же время Австралия отказалсь присоединяться к визовым санкциям. Российские туристы и дальше смогут приезжать в страну на отдых.

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