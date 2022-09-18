Министр обороны страны отметил, что все санкции направлены против российской власти, а не граждан.

Австралия не будет присоединяться к визовым санкциям. Российские туристы и дальше смогут приезжать в страну на отдых.

Об этом пишет Reuters

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, санкции направлены против правительства Российской Федерации, а не против граждан РФ и что "это не то, что мы рассматриваем сейчас".

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При этом он отказался отвечать на вопросы о поставляемом Украине вооружении, в частности о Bushmaster и других транспортных средствах.

Стоит отметить, что власти Австралии уже ввели санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц. На данный момент въезд в страну запрещен президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.

Как ранее сообщал УНИАН, в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха указано, что Австралия подписала глобальные санкции против России, но от импорта нефтепродуктов не отказалась. Страна все еще покупает продукцию нефтеперерабатывающих заводов Индии, которая скупает российскую нефть, и таким образом продолжает спосировать Москву.

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