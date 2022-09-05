На рисунке обнимались боец из Вооруженных сил Украины и враг из войска агрессора.

В Австралии закрасили мурал, рассердивший многих украинцев. На уличном рисунке изобразили солдата ВСУ и российского оккупанта обнимающимися.

Как сообщает издание "Настоящее Время", автором фрески стал художник Питер Ситон, известный в арт-среде под псевдонимом CTO. По его словам, мурал символизировал призыв к мирному урегулированию войны.

После обильной критики художник извинился за свою работу и причиненную боль. Он рассказал журналистам, что не спал до 3 утра, так как закрашивал фреску.

Видео дня

Напомним, мурал рассердил многих украинцев, ведь создавал ложное чувство равенства между жертвой и агрессором. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал эту работу "крайне оскорбительной" для граждан нашего государства.

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романив тоже не остался в стороне: "Что бы подумали люди, если бы на фреске были изображены обнимающиеся насильник и жертва?".

А когда Ситон закрасил мурал, на инцидент обратил внимание китайский художник и антикоммунистический карикатурист Бадиукао. Он назвал СТО "типичным невеждой и привилегированным австралийским парнем с наивным мировоззрением". Художник из Поднебесной предложил свою версию фрески. На ней оккупант во время объятий вонзает кинжал в спину украинскому солдату.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: