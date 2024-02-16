В канадском правительстве отметили, что под санкциями должны быть лица, соответствующие установленным критериям.

Правительство Канады сняло санкции против четырех человек, в частности, Ольги Айзиман, бывшей жены российского миллиардера Михаила Фридмана, пишет Politico.

Согласно распоряжению, которое опубликовала газета Canada Gazette, Айзиман не соответствует критериям включения в санкционный список. В правительстве отметили, что должны справедливо реагировать на изменение ситуации с лицами, внесенными в перечень, и защищать целостность режима санкций Канады. Под санкциями должны быть лица, соответствующие критериям регламента.

Что касается остальных трех человек, то речь идет о высокопоставленных чиновниках Сбербанка Александре Бурико и Сергее Мальцеве, которые ушли в отставку после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Также санкции сняли с Александра Душко, который ранее занимал руководящую должность в "Газпроме".

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Санкции против РФ

Весной 2022 года Канада ввела санкции против четырех финансовых учреждений Российской Федерации и 22 человек. Тогда же под санкции попала бывшая жена российского олигарха, основателя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана Ольга Айзиман, его дочери – Лариса и Екатерина Фридман.

УНИАН писал, что в феврале 2024 года Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза против РФ из-за несогласия с мерами, направленными против Китая.

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