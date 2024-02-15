13-й пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации эксперты назвали "самым слабым".

Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза против РФ из-за несогласия с мерами, направленными против Китая. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что представители Венгрии оказались единственными противниками на встрече послов ЕС 14 февраля, которые иначе подписали бы новый пакет санкций.

"Венгры не согласились из-за китайских компаний", – заявил один из чиновников.

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Другой чиновник оказался более осторожным в своих оценках, отметив, что венгерский посол "запросил немного больше времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

Венгрия неоднократно принимала меры, чтобы смягчить санкции против России, поэтому эту ситуацию можно считать прогнозируемой. Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан также препятствовал выделению Украине 50 млрд евро от ЕС.

13-й пакет санкций – справка

Новый пакет санкций неоднократного называли "самым слабым". Сообщалось, что ограничения хотят ввести против 55 компаний и более 60 физических лиц из России. При этом еще в начале февраля стало известно, что в пакете не будет новых запретов на российский импорт.

Еврокомиссия специально пошла на такой шаг, чтобы избежать острых противоречий между странами-членами Евросоюза и способствовать скорейшему принятию 13-го пакета санкций.

Позже стало известно, что в рамках новых ограничений ЕС хочет наложить санкции на 4 организации КНР, которые помогают Москве покупать европейские товары подвойного назначения. Также ограничения должны коснуться других стран, включая Турцию, Индию и Сербию.

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