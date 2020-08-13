"Реальных санкций не было": белорусский эксперт объяснил, как Запад может ударить по режиму Лукашенко

По его словам, санкции Запада, которые были ранее, имели скорее политическое и психологическое значение.

Белорусский экономист Ярослав Романчук рассказал, как влияют на политику Александра Лукашенко санкции Запада.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24» .

Читайте такжеЛукашенко до сих пор является почетным доктором КНУ имени Шевченко

«За 26 лет Лукашенко не сделал ничего для диверсификации белорусской экономики. Было много слов о далекой дуге, об Украине, о Евросоюзе, но факт остается фактом: львиная доля того, чем мы торгуем с Украиной, с ЕС - это нефтепродукты, которые мы в свою очередь получали из российской нефти. Лукашенко вместо того, чтобы создать экономический фундамент независимой Беларуси, наоборот - ее разрушал и разрушает », - отметил эксперт.

По его словам, санкции Запада, которые были ранее, имели скорее политическое и психологическое значение.

«Те санкции, которые ударили по Ирану, по нефти - у нас такого не было. Литва, Латвия, Польша, Германия исправно покупали нефть, нефтепродукты. Реальных санкций, которые бьют по самым чувствительным местам режима, не было ни по калийным удобрениям, ни по машиностроению, ни по финансам, SWIFT нам никто не отключал. Запад бы хотел - сделал. Но тот режим, который сегодня существует, когда Лукашенко своими действиями оставляет себя один на один с Путиным, с Кремлем, очень опасен для существования нашей страны, нашей независимости », - заявил Романчук.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог . В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк