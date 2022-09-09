В санкционный список также внесли менеджеров указанных компаний.

США ввели санкции против трех иранских компаний. Они производят ударные беспилотники по заказу российской армии.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов США обвинило Safiran Airport Services в доставке иранских беспилотников в Российскую Федерацию. Компания базируется в Тегеране

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Кроме того, под ограничения попали Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, которые причастны к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников. Также в санкционный список внесли менеджеров указанных компаний.

Как сообщал УНИАН, 12 августа стало известно, что российские военные в последние недели прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.

По данным западной разведки, Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

31 августа Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия получила беспилотники от Ирана.

Позднее в ВСУ объяснили, почему РФ грозят проблемы с иранскими дронами. Для украинских воинов иранские беспилотники будут обычной целью.

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