США ввели санкции против трех иранских компаний. Они производят ударные беспилотники по заказу российской армии.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство финансов США обвинило Safiran Airport Services в доставке иранских беспилотников в Российскую Федерацию. Компания базируется в Тегеране
Кроме того, под ограничения попали Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, которые причастны к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников. Также в санкционный список внесли менеджеров указанных компаний.
Как сообщал УНИАН, 12 августа стало известно, что российские военные в последние недели прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.
По данным западной разведки, Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.
31 августа Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия получила беспилотники от Ирана.
Позднее в ВСУ объяснили, почему РФ грозят проблемы с иранскими дронами. Для украинских воинов иранские беспилотники будут обычной целью.