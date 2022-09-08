С конца августа в РФ прилетело по меньшей мере три самолета из Ирана.

Иранские грузовые самолеты начали массово прибывать в Россию.

Об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

На сайте появились данные перемещения транспортника Boeing 747-21AC иранской государственной авиакомпании Iran Air. Так, вечером 4 сентября самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево. На следующий день он вылетел обратно в Иран.

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По данным Telegram-канала "Военный осведомитель", с 21 августа из Ирана в РФ было совершено три таких рейса. Какие грузы содержались на борту грузовых самолетов, неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия получила беспилотники от Ирана.

Позднее в ВСУ объяснили, почему РФ грозят проблемы с иранскими дронами. Для украинских воинов иранские беспилотники будут обычной целью.

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