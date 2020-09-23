Вето, которое Кипр наложил на европейские санкции против режима в Беларуси, стали напоминанием, что ЕС нужно отказаться от принципа единогласия во внешней политике.

Берегитесь могущественного Евросоюза, экономическая сила которого уступает только США. Но посмотрите, какой незначительной песчинкой он остается в мире дипломатии.

Разве кого-то удивляет, что жестокие автократы и националисты, сторонники так называемой "реальной политики" не воспринимают ЕС всерьез, пока разговор не касается торговли? Сейчас громче всего над союзом смеются президенты Беларуси и Турции. Об этом пишет Bloomberg. Обе страны - соседи ЕС, которые создают проблемы.

На этой неделе Европа собиралась наложить санкции против белорусского президента Александра Лукашенко чтобы наказать его за наглые манипуляции выборами в своей стране и подавление массовых протестов. Но Брюссель не сделал ничего. Если у вас возник вопрос, почему это произошло, спросите третью наименьшую по количеству населения страну-участницу объединения - Кипр.

Читайте такжеВ Евросоюзе подготовили перечень лиц и учреждений Беларуси, против которых могут ввести санкции - БоррельОстровное государство наложило вето на санкции. Оно смогло это сделать потому, что ЕС до сих пор требует единодушия в принятии внешнеполитических решений. И это один из целого ряда факторов, которые на протяжении многих лет кастрировали европейскую внешнюю политику. Например, Китаю часто удавалось "купить" одну или несколько небольших стран ЕС с помощью обещаний о крупных инвестициях. За это они должны были ветировать решения союза, нацеленные наказать Пекин за нарушение прав человека.

Но почему Кипр заблокировал санкции против Лукашенко? Разве правительство в Никосии не возмущено тем, как этот жестокий диктатор расправился с мирными демонстрантами? Конечно же, возмущено. Но, как это часто бывает в делах ЕС, Кипр беспокоит больше другой конфликт: рост напряжения в отношениях с турецким президентом Раджеп Тайипом Эрдоганом.

У населенного этническими греками Кипра всегда были проблемы с Турцией, которая вторглась на остров в 1974 году и помогла создать на его территории вражескую турецкую "республику" на севере. Это искусственное образование признает только Анкара. Открытие залежей газа в Восточном Средиземноморье сделало это противостояние еще более опасным. Потому что все страны в регионе теперь спорят о морских границах и праве добывать этот газ.

Читайте такжеНесколько стран ЕС угрожают Турции новыми санкциямиВ прошлом месяце с характерной для него грубостью Эрдоган отправил на спорный шельф опытное судно в сопровождении с военными кораблями. Греция и Кипр, а также другие страны осудили этот шаг. Франция даже отправила свои боевые корабли и два истребителя в регион, чтобы послать четкий сигнал.

Но Германия, которая сейчас председательствует в ЕС, и несколько других стран-участниц не захотели вводить санкции против правительства Эрдогана. Вместо этого они хотят дать шанс переговорам. А все потому, что ЕС и Турция вынуждены вести диалог о целом ряде конфликтов одновременно. Один из них касается беженцев, которых Эрдоган с радостью использует в качестве пешек в геополитической игре. На следующем саммите ЕС Турция будет главной темой для обсуждения.

Кипр боится, что Германия и ЕС в целом не готовы быть жесткими к Эрдогану. Поэтому Никосия уцепилась за свой единственный рычаг влияния, "взяв в заложники" санкции против Беларуси до тех пор, пока ЕС не расширит ответ на поведение Турции.

Читайте такжеТихановская: протесты в Беларуси будут продолжаться в течение месяцев и летВ том, что разные страны ЕС преследуют различные внешнеполитические интересы, нет ничего удивительного. Это часто зависит от географии, истории и даже национальной идентичности, как это произошло в случае Кипра. Но такие же конфликты интересов часто наблюдаются и в торговой политике. Ведь интересы, например, французских фермеров и немецких производителей автомобилей даже близко не совпадают. Несмотря на это, до сих пор доминировал консенсус, что Европа сильнее, если она ведет переговоры как единый торговый блок. Даже если это означает, что национальные интересы не всех стран-участниц будут иметь одинаковый приоритет.

Поэтому такой же консенсус должен появиться и во внешней политике. В конце концов, Кипр "победил" на этой неделе. Но, например, Польша или Литва могут все изменить, заблокировав тоже санкции против Турции до тех пор, пока Кипр не разблокирует давление на Беларусь. Франция и Италия тоже могут накладывать вето на интересы друг друга из-за Ливии, где они поддерживают разные стороны в гражданской войне. А между тем, многие другие страны хотели бы заблокировать все инициативы до тех пор, пока правительство Германии наконец не потопит скандальный газопровод "Северный поток-2", который должен соединить немецкую и российскую экономики. Пока каждый может блокировать других, проигрывают все.

Это безумие нужно остановить. Решением может стать то, что предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи о "состоянии союза". Она призвала к введению голосования большинства. 27 стран-участниц будут накладывать санкции или делать заявления о правах человека, если 55% стран, представляющих хотя бы 65% населения ЕС, поддержат это. Такой подход не будет всегда удовлетворять всех. Но это единственный шанс для ЕС стать единым и громким голосом в международных отношениях.

Санкции против Беларуси: что о них известно?

21 сентября у министров иностранных дел стран-членов ЕС не было единодушия для одобрения вопроса санкций против Беларуси. Теперь лидеры Евросоюза 24-25 сентября рассмотрят вопрос введения санкций против белорусских чиновников, и в частности, принятия политических рекомендаций по этому вопросу.

Как утверждал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, Кипр не выступает против санкции в отношении Беларуси, но считает, что санкции одновременно надо ввести против Турции из-за проведения буровых работ в Восточном Средиземноморье.

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Перевод: Лесь Дымань