Ранее постоянные послы стран ЕС не смогли согласовать санкции из-за вето, которое применил представитель Кипра.

Сегодня в Брюсселе главы МИД стран - членов Европейского Союза не смогли договориться относительно санкций против Беларуси.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter.

"Обсуждаем много вопросов на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел, в том числе Беларусь. Вызывает сожаление, что сегодня мы не смогли принять решение относительно санкций за нарушение прав человека из-за "взятия в заложники" со стороны одной страны-члена. Это посылает неправильный сигнал белорусам, обществу и всему миру", - заявил Ринкевичс.

Как известно, ранее постоянные послы стран ЕС не смогли согласовать санкции против представителей белорусских властей в связи с вето, которое применил представитель Кипра. Кипр требует принять меры против Турции из-за буровых работ в восточном Средиземноморье, в территориальных водах Кипра, по поиску углеводородов.

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13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Виталий Саенко