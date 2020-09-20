Сегодня, 20 сентября, в Белорусы силовики начали задерживать демонстрантов в Минске, вышедших на улицы. В городах страны проходит акция "Марш справедливости".
Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.
Читайте такжеКак "старшего брата" Россию воспринимает только Лукашенко и небольшой процент белорусов – оппозиционеркаКак отмечается, участников акций протеста стали задерживать вскоре после начала марша.
Так, несколько сотен человек собрались на Немиге у моста и отправились в сторону ТЦ Galleria Minsk. К колонне протестующих подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме. В результате были задержаны несколько участников акции протеста.
Протесты в Беларуси: Предыстория
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих. Однако санкции ЕС против Беларуси заблокировали.
- 19 сентября состоялась очередная акция протеста под названием Женский марш, во время которой задержали более 400 ее участников.
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