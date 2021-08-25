Также прозвучал гимн Украины.

Объединенные Арабские Эмираты поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости. Самый высокий небоскреб мира, который находится в Дубае, засиял в цветах украинского флага Украины.

Об этом сообщается на странице небоскреба в Twitter.

Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День независимости Украины и желает ее народу мира и процветания, – говорится в сообщении.

На опубликованном видео звучит гимн Украины.

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021

Стоит отметить, что это не первый раз, когда ОАЭ выражает поддержку Украине подобным образом. В прошлом году на День Независимости Украины также подсветили Бурдж-Халифа сине-желтыми цветами.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский получил поздравления от лидеров США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и других стран по случаю 30-летия независимости Украины.

Автор: Анастасия Горбачева