Так, президент США Джозеф Байден в своем письме в адрес Зеленского отметил, что украинская история полна стремления к независимости, начиная со времен Владимира Великого и по сей день.

Президент Владимир Зеленский получил поздравления от лидеров Соединенных Штатов Америки, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и других стран по случаю 30-летия независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В частности, президент США Джозеф Байден в своем письме в адрес Зеленского отметил, что украинская история полна стремления к независимости, начиная со времен Владимира Великого и по сей день.

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"Сегодня мы видим новое поколение украинцев, которые делают все возможное, чтобы защитить свободу: от решительных воинов, которые защищают страну против российской агрессии на востоке, до реформаторов во власти и гражданском обществе, которые борются с коррупционными сетями, которые длительное время разъедали Украина изнутри", - написал Байден.

Он отметил, что американцы и украинцы разделяют стремление к счастливому и цветущему будущему, миру и неограниченным возможностям для всех, и заверил в непоколебимой поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях к евроатлантическим стремлениям. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе", - подчеркнул президент США.

Он заверил, что сегодня связи между двумя странами крепки как никогда, и напомнил, что с радостью будет приветствовать Зеленского в Вашингтоне в конце августа, чтобы "продолжить развивать партнерство между нашими странами и увеличивать прогресс, которого достигли вместе".

"Я желаю вам и народу Украины радостного празднования украинской независимости", - отметил Байден.

Президент Федеративной Республикой Германия Франк-Вальтер Штайнмайер от имени немецкого народа поздравил президента и всех граждан Украины по случаю 30-й годовщины независимости.

"Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке", - говорится в письме Президента Германии, адресованном Зеленскому.

Он добавил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку ФРГ в преодолении чрезвычайно больших вызовов, с которыми сталкивается.

"Желаю вам и вашим соотечественникам много сил, настойчивости в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ в государстве, экономике и обществе и, при необходимости, в последовательном воплощении их в жизнь вопреки постоянному сопротивления. Я был рад нашей встрече в Берлине в июле и надеюсь, что мы сможем продолжить наш разговор в ближайшее время", - написал Штайнмайер.

Наилучшие пожелания личного благополучия главе государства и счастливого и мирного будущего Украины передал Федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен.

"Австрия была одной из первых стран, которая признала независимость Украины. Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжения регулярного взаимодействия и в дальнейшем. В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить вас за хорошие переговоры во время вашего визита в Вену в сентябре прошлого года", - отметил Ван дер Беллен в своем приветственном письме.

Премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет в телефонном разговоре с Зеленским, который состоялась 24 августа, поздравил Украину с выдающимся юбилеем.

Также поздравила главу государства с Днем Независимости Украины Королева Великобритании Елизавета II.

"Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему", - говорится в поздравлении Ее Величества.

Король Швеции Карл XVI Густав по случаю Дня Независимости Украины передал искренние поздравления и наилучшие пожелания счастья и процветания народу Украины.

Король Нидерландов Виллем-Александр в своем приветственном письме Президенту Украины отметил: "Мне очень приятно поздравить вас с Днем Независимости вашей страны, которая в этом году отмечает 30-ю годовщину своей независимости. Примите, пожалуйста, наилучшие пожелания благосостояния народа Украины".

Его Величество также пожелал украинскому правительству и народу сил, мужества и здоровья в преодолении беспрецедентных вызовов, которые несет пандемия COVID-19 для всего мира.

Поздравили Украину с юбилеем также Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и Наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

"По случаю празднования годовщины независимости вашего государства рады направить вам, Ваше Высокопревосходительство, наши искренние поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу дружественной Украины - устойчивого прогресса и процветания", - говорится в письме Короля Саудовской Аравии.

Президент Арабской Республики Египет Ас-Сиси в своем поздравлении в адрес Владимира Зеленского перевел "доброжелательному народу" Украины теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю годовщины независимости.

"Подтверждая свою благодарность за давние дружеские связи, объединяющие наши две дружественные страны, я хотел бы выразить искреннюю заинтересованность в совместной работе над открытием новых горизонтов совместного сотрудничества во всех секторах для будущего развития и прогресса наших двух дружественных народов", - написал Абдель Фаттах ас-Сиси.

Самые теплые поздравления по случаю Дня Независимости и пожелания дружественному украинскому народу дальнейшего прогресса и процветания адресовал Владимиру Зеленскому Король Марокко Мохаммед VI.

"Я ценю особые отношения, основанные на тесной дружбе и взаимном уважении наших стран. Мы в Королевстве Марокко надеемся на укрепление этих связей и вывод нашего сотрудничества на новый уровень, соответствующий стремлениям наших народов", - говорится в письме Его Величества.

Президент Республики Кения Ухуру Кениятта от имени кенийского народа выразил президенту, правительству и народу Украины поздравления и самые теплые пожелания по случаю Дня Независимости.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить правительство Украины за организацию 17 апреля 2021 первого чартерного рейса из Украины по маршруту Киев - Момбаса. Это является свидетельством хороших отношений между Украиной и Кенией в условиях, когда мы ищем пути активизации торговой и туристической сотрудничества ", - отметил Ухуру Кениятта в своем приветственном письме.

Он заверил в своей настроенности продолжать укреплять совместными усилиями отношения между Украиной и Кенией, что приумножит достижения от плодотворного сотрудничества двух государств, а также выведет его на более высокий уровень.

Также свои поздравления с 30-летием независимости Украины прислали президент Ливанской Республики генерал Мишель Аун, президент Республики Бенин Патрис Талон, капитаны-регенты Республики Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини, а также лидеры других стран.

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Автор: Леся Лещенко