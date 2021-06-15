Первым пресс-конференцию даст президент РФ.

Посадку самолета в Женеве российской делегации с кремлевскими пропагандистами задержали, тогда же приземлился борт с американским президентом Джо Байденом.

Российский лайнер был в "зоне ожидания" около часа. За это время воздушное судно с россиянами кружило над Женевой, сделав несколько десятков разворотов, пишут РИА Новости.

В это время в аэропорту Куантрен садился борт №1 США с президентом Джо Байденом. О чем свидетельствуют фотографии Reuters.

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«Встречи Байдена и Путина могут длиться четыре или пять часов. Сначала они проводят пресс-конференцию Путина, а затем Байдена», - написала корреспондент CNN в Белом доме Кейтлен Коллинз на странице в Twitter, отметив, что Байден недавно встретился с ведущими экспертами по России, которые посоветовали ему не проводить совместную пресс-конференцию.

По ее информации, сначала на женевскую виллу Ла Гранж приедет Путин, а затем Байден. Планируется как минимум две встречи.

«Белый дом предлагает следующие детали для завтрашнего саммита: ожидается, что сначала приедет Путин, а затем Байден. Планируется как минимум две встречи: одна с Байденом, Путиным, госсекретарем США и министром иностранных дел России. Затем большая встреча с президентами + еще 5 человек», - написала Коллинз.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в в Женеве, в знаменитой вилле La Grange.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

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Авторы: Яна Ставская, Инна Андалицкая