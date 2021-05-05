Российская пропаганда продолжает работать в этом направлении.

В Кремле знали, что чешские власти имеют данные о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах во Врбетице, поэтому Россия с самого начала запустила информационную кампанию для дискредитации Праги.

Об этом заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун, сообщает НВ со ссылкой на Hospodářské noviny.

По его словам, российская пропаганда продолжает работать в этом направлении.

"Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того как (чешские власти - ред.) проинформировали общественность об этом инциденте", - заявил он.

Вице-премьер-министр, министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек заявил, что у чешских спецслужб и полиции нет других версий взрывов на складах боеприпасов во Врбетице 2014 года, кроме как причастность российского ГРУ.

Читайте такжеБолгария подозревает шестерых россиян во взрывах на складах боеприпасов

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия всего на прошлой неделе выслали семь российских дипломатов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий