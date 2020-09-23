По словам представителя президента, последняя проба не обнаружила у него заболевания.

Двухдневный саммит руководителей Европейского Союза, который должен был начаться в четверг 24 сентября, перенесли из-за обнаружения COVID-19 у одного из охранников президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Новой датой совещания предварительно объявили 1 октября. На ней главы государств и правительств ЕС планируют рассмотреть санкции в отношении Беларуси, сообщает Голос Америки.

Шарль Мишель, в обязанности которого входит приготовление и координация работы ЕС на уровне руководителей государств, сейчас находится на карантине. По словам представителя президента, последняя проба не выявила у него заболевания.

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Президента регулярно проверяют и вчера результаты теста были отрицательные. В соответствии с бельгийскими правилами с сегодняшнего дня он под карантином, - написал в Twitter пресс-секретарь президента Баренд Лейтс.

За правилами Бельгии, люди, которые контактировали с лицами, имеющими COVID-19, должны изолироваться дома на 14 дней.

Тем временем в Европе фиксируют стремительное распространение коронавируса

На прошлой неделе Испания и Франция "побили" весенние рекорды по количеству заражений в странах. А Израиль объявил трехнедельный локдаун, предполагающий закрытие школ, торговых центров, большинства магазинов, кроме супермаркетов и аптек.

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Автор: Наталия Печиборщ