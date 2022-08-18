Эстония с 18 августа прекратила пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.
Об этом пишет ERR.
Сейчас такие визы есть примерно у 25 000 российских граждан. Решение об этом запрете приняли еще 11 августа.
"Ограничения касаются поездок с целями туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями – такого мы больше не принимаем и таких людей в Эстонии пускать не будем", – сказал заместитель директора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличов.
В Эстонию будут пускать тех, кто приезжает по туристическим визам к родным: родителям, детям и супругам. Кроме того, исключения делаются для визитов с гуманитарными целями: например, на похороны.
Тех, кто приехал до 18 августа, выгонять из страны не будут, но при выезде из Шенгенской зоны их визы аннулируются.
Как сообщал УНИАН, сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.
Напомним, ранее премьер-министр Эстонии призвала остановить туризм из России в Европу, отметив, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека".
Ранее УНИАН уже сообщал, что Эстония запретила выдачу временных виз на проживание или обучение россиянам.