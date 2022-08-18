Ограничения касаются поездок с целями туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями.

Эстония с 18 августа прекратила пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.

Об этом пишет ERR.

Сейчас такие визы есть примерно у 25 000 российских граждан. Решение об этом запрете приняли еще 11 августа.

"Ограничения касаются поездок с целями туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями – такого мы больше не принимаем и таких людей в Эстонии пускать не будем", – сказал заместитель директора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличов.

В Эстонию будут пускать тех, кто приезжает по туристическим визам к родным: родителям, детям и супругам. Кроме того, исключения делаются для визитов с гуманитарными целями: например, на похороны.

Тех, кто приехал до 18 августа, выгонять из страны не будут, но при выезде из Шенгенской зоны их визы аннулируются.

Как сообщал УНИАН, сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии призвала остановить туризм из России в Европу, отметив, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Эстония запретила выдачу временных виз на проживание или обучение россиянам.

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