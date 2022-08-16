Движение между странами остановлено из-за демонтажа советских памятников в городе Нарва.

Эстония закрыла сухопутную границу с Россией. Однако движение приостановили временно, и связано это с демонтажом советских памятников, например, танка Т-34, в городе Нарва.

Соответствующая информация поступила от росСМИ со ссылкой на очевидцев.

Границу закрыли на пункте пропуска Нарва — Ивангород. Сообщается, что желающие выехать из России образовали большую очередь. Среди них есть жители Эстонии, которых якобы тоже не пропускают домой.

Приостановка движения связана с демонтажом советских памятников в Нарве. Власти Эстонии приняли решение отправить танк Т-34, обелиск красноармейцам, плиты на Петровской площади и прочие мемориалы в Эстонский военный музей. Когда откроется пункт пропуска Нарва — Ивангород, пока неизвестно.

Напомним, ранее в польском городе Мальборк снесли памятник Красной армии. А в Одессе предлагают заменить монумент Екатерине II на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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