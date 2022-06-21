Российский журналист, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую премию за 103,5 миллиона долларов.
Об этом пишет The Guardian.
Муратов сказал, что вырученные средства пойдут непосредственно в ЮНИСЕФ, чтобы помочь детям, перемещенным в результате войны в Украине.
Онлайн-торги начались 1 июня, что совпало с празднованием Международного дня защиты детей.
Медаль была продана неизвестному участнику торгов по телефону.
На вопрос, почему он выбрал ЮНИСЕФ в качестве получателя средств, Муратов сказал: "Для нас очень важно, чтобы эта организация не принадлежала какому-либо правительству. Он может работать над правительством. Для нее нет границ".
В интервью Associated Press перед аукционом Муратов сказал, что его особенно беспокоят дети, осиротевшие из-за войны в Украине. "Мы хотим вернуть им будущее", — сказал он.
Война в Украине: актуальные данные
Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".
Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.
В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.
Россия нанесла авиаудары по Сумской, Харьковской и Николаевской области.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.
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