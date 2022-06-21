Медаль была продана неизвестному участнику торгов по телефону.

Российский журналист, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую премию за 103,5 миллиона долларов.

Об этом пишет The Guardian.

Муратов сказал, что вырученные средства пойдут непосредственно в ЮНИСЕФ, чтобы помочь детям, перемещенным в результате войны в Украине.

Онлайн-торги начались 1 июня, что совпало с празднованием Международного дня защиты детей.

Медаль была продана неизвестному участнику торгов по телефону.

На вопрос, почему он выбрал ЮНИСЕФ ​​в качестве получателя средств, Муратов сказал: "Для нас очень важно, чтобы эта организация не принадлежала какому-либо правительству. Он может работать над правительством. Для нее нет границ".

В интервью Associated Press перед аукционом Муратов сказал, что его особенно беспокоят дети, осиротевшие из-за войны в Украине. "Мы хотим вернуть им будущее", — сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".

Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.

В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.

Россия нанесла авиаудары по Сумской, Харьковской и Николаевской области.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

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