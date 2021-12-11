Муратов в своей речи призвал к прекращению пропаганды войны и милитаристской риторики. А также предложил создать Международный трибунал против пыток.

10 декабря в норвежском Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. В 2021 году ее разделили главный редактор российского оппозиционного издания "Новая газета" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Журналистов наградили "за усилия по сохранению свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и мира".

В ходе церемонии Муратову и Рессе были вручены дипломы и золотые медали лауреатов и они выступили с речами.

Свою нобелевскую речь, полную расшифровку которой опубликовала "Новая газета", Муратов начал с цитаты из выступления другого лауреата премии мира - академика Андрея Сахарова: "Мир, прогресс, права человека - эти три цели неразрывно связаны".

О нарушениях прав человека в России и других странах Муратов и говорил большую часть речи, получившей название "Антидот от тирании". Он упомянул о диктаторском режиме в России, активно продвигающем идею войны.

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По словам главреда "Новой газеты", мир разлюбил демократию и потянулся к диктатуре, а война стала казаться чем-то допустимым под влиянием "агрессивного маркетинга". Муратов отметил, что в России принято думать, что политики, избегающие кровопролития, слабы, а военные угрозы являются "долгом истинных патриотов".

"Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах, - заявил он. - Нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину. Не дадим этому их телевизору снова себя обмануть".

"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с "Боингом" МН-17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной", - добавил Муратов.

Муратов обратил внимание на то, что к войне на востоке Украины добавился и миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза, инспирированный Александром Лукашенко. Эту ситуацию журналист охарактеризовал как "игру на грани большой крови".

Призывая к прекращению милитаристской риторики, Муратов процитировал еще одного нобелевского лауреата – бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По словам журналиста, Горбачев 18 апреля 1988 года на заседании политбюро отреагировал на требование одного из министров оставить советские войска в Афганистане фразой: "Прекрати свой ястребиный клекот!"

"Прекратить ястребиный клекот! Чем не современная программа для политики и журналистики – наладить жизнь без похоронок?" – заявил Муратов.

В своей речи он говорил о пытках в тюрьмах и во время следствия в современной России, об уголовных делах по фальшивым обвинениям, о преследовании оппозиционного политика Алексея Навального, о требовании российской прокуратуры ликвидировать общество "Мемориал" ("Мемориал" признал в России организацией, выполняющей фунцкии иностанного агента - УНИАН).

"Народ для государства или государство для народа? Это главный конфликт сегодня", – убежден Муратов.

В связи с этим журналист выступил с инициативой создать Международный трибунал против пыток, который расследовал бы случаи пыток по всему миру.

"Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь, на журналистов-расследователей со всего света. Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против гуманности", - призвал Муратов.

Значительная часть речи была посвящена журналистике в России, которая, по выражению автора, "сейчас переживает темные времена". Он напомнил, что за несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус "иностранных агентов", сходный с советским статусом "врагов народа"; многие остались без работы и были вынуждены уехать из страны.

В конце речи Муратов подчеркнул, что полученная им Нобелевская премия мира является данью всему профессиональному сообществу журналистов и его погибшим коллегам по изданию "Новая газета". Он призвал почтить память тех представителей журналистского сообщества, которые отдали жизнь, исполняя профессиональный долг.

"Давайте почтим минутой молчания наших… коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми", - подытожил Муратов.

Справка УНИАН. Ресса и Муратов - первые журналисты, получившие Нобелевскую премию с тех пор, как в 1935 году немец Карл фон Осецкий получил награду за разоблачение секретной программы перевооружения нацистов.

Дмитрий Муратов – третий лауреат премии мира в истории России после Андрея Сахарова и Михаила Горбачёва, если учитывать советский период. Ещё одну награду за основанную им организацию "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" получил академик Евгений Чазов.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

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Автор: Виктория Гордиенко