От Москвы требуют объяснений.

Литва направила России ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литовской Республики. Вечером 30 июня самолет авиакомпании "Победа" незаконно вторгся в воздушное пространство страны над Балтийским морем и находился там около одной минуты. Борт следовал из московского Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области.

Представителям российского посольства в Вильнюсе уже вручили ноту протеста. Вильнюс требует, чтобы Москва объяснилась и приняла меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

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Отношения Литвы и России

Как известно, Литва активно поддерживает Украину в войне с Российской Федерацией, а также выступает за вступление страны в НАТО и Евросоюз.

Президент Гитанас Науседа призывает создать международный трибунал для привлечения РФ к ответственности за военные преступления против Украины. Кроме того, в Вильнюсе не исключают агрессии РФ против стран-членов НАТО.

Напомним, недавно российские СМИ сообщили, что РФ хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией. В МИД Литвы назвали это преднамереной провокацией, направленной на запугивание соседних стран.

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