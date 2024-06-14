Ранее сообщалось об одном российском самолете, который совершил нарушение.

Финляндия подозревает, что воздушное пространство северной страны НАТО 10 июня нарушили четыре российских военных самолета. Об этом говорится в заявлении финской пограничной службы, передает Reuters.

В понедельник министерство обороны Финляндии сообщало, что подозревает один российский военный самолет в нарушении воздушного пространства над Финским заливом в течение двух минут.

"По мере продвижения расследования стало очевидным, что в дополнение к одному российскому самолету, о котором сообщалось ранее, есть также основания подозревать три других самолета в территориальном нарушении", - отметили в пограничном ведомстве. Видео дня

В частности речь идет о двух бомбардировщиках и двух истребителях, которые вторглись на расстояние около 2,5 км в воздушное пространство Финляндии вблизи города Ловийса.

"Конечно, если такие нарушения воздушного пространства случаются, и если они преднамеренные и серьезные, мы реагируем на них, но расследование продолжается, и за него отвечает пограничная служба", - прокомментировал для Reuters министр обороны Финляндии Янне Яаккола.

В министерстве обороны страны напомнили, что предыдущее подтвержденное территориальное нарушение российскими самолетами было зафиксировано в августе 2022 года.

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Как писал УНИАН, 10 июня в Финляндии заявили, что один российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Такой случай стал первым с момента вступления страны в НАТО.

"Мы серьезно относимся к нарушению территориальных границ и немедленно начали расследование", - подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.

В свою очередь в мае Финляндия призвала страны ЕС помочь остановить поток мигрантов из РФ. Известно, что в прошлом году Финляндия закрыла свою границу с Россией, чтобы остановить растущее количество мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали.

"Мы должны ставить нашу национальную безопасность и безопасность стран ЕС на первое место. Мы очень хорошо осознаем свою ответственность за контроль над внешней границей Европейского Союза", - отметил премьер-министр страны Петтери Орпо.

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