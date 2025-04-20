Это первый случай, когда истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании были задействованы в рамках новой операции НАТО Chessman.

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании дважды подняли в воздух менее чем за 48 часов, чтобы защитить воздушное пространство НАТО от российских военных самолетов, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что британские истребители Typhoon поднимали в воздух дважды на этой неделе после того, как российские самолеты пролетели слишком близко к границе НАТО. В издании предположили, что это может быть связано с недавним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он может выйти из переговоров по мирному завершению войны в Украине, если Киев или Москва будут мешать ему.

Журналисты подчеркнули, что это первый случай, когда истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании были задействованы в рамках операции Chessman (новой миссии НАТО по укреплению противовоздушной обороны Европы).

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В издании поделились, что 15 апреля два Typhoon, которые размещены на авиабазе Мальборк в Польше, были подняты в воздух для перехвата российского самолета-шпиона над Балтийским морем. Менее чем через 48 часов еще одна пара истребителей была поднята для сдерживания неизвестного самолета, покидающего Калининград.

"Великобритания непоколебима в своей приверженности НАТО", - сказал журналистам министр вооруженных сил Британии Люк Поллард.

Российские самолеты нарушают воздушное пространство стран НАТО - что известно

Ранее российский самолет нарушил воздушное пространство Литвы. Представителям российского посольства в Вильнюсе уже вручили ноту протеста. Вильнюс требует, чтобы Москва объяснилась и приняла меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Кроме того, в 2024 году четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии. Речь идет о двух бомбардировщиках и двух истребителях, которые вторглись на расстояние около 2,5 км в воздушное пространство Финляндии вблизи города Ловийса.

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