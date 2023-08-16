По его словам, в РФ для достижения целей нужно идти по головам, тогда как в Америке совершенно другое отношение к людям "обычных" профессий.

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми (РФ) спрятался от мобилизации в США и стал дальнобойщиком.

Ранее мужчина "прославился" в социальных сетях своим рассказом о том, что в роли дальнобойщика на территории США ему живется лучше, чем в роли российского министра. Он отмечал, что в России для достижения целей нужно "идти по головам", тогда как в Америке другой поход к людям "обычных" профессий.

"В России чтобы достигнуть какого-то социального положения тебе надо пройти по головам, через интриги, чтобы повесить себе погон… А тут такого нет. Здесь человек труда, чем бы он ни занимался, если он этим нормально занимается, он уважаемый", - рассказал "герой" видео.

Издание RTVI при помощи сервиса распознавания лиц выяснило, что речь идет об экс-чиновнике Денисе Шаронове. Позже Шаронов подтвердил, что в кадре фигурирует именно он и рассказал изданию обстоятельства своего выезда из России.

Он отметил, что в январе 2022 года получил повестку с призывом в армию, после чего отказался от должности министра и попросил политического убежища в США. Также Шаронов заявил, что до прихода повестки получал "сигналы" о том, что на территории РФ ему оставаться небезопасно. Он считает, что таким образом Россия мобилизацией совмещает "приятное с полезным": набирает новобранцев для войны в Украине и в процессе избавляется от "неугодных" людей, таких как он в роли министра.

По словам Шаронова, он выбрал для своего бегства США из расчета на то, что оттуда его будет сложно подставить и депортировать назад в Россию: "Осваиваюсь, легализуюсь. Понятно, что та работа, которой я сейчас занимаюсь - дальнобойщик - работа не вечная. Но работу надо с чего-то начинать", - указал он.

Россия готовится объявить новую мобилизацию

На этой неделе стало известно, что РФ, вероятно, намерена осуществить новую масштабную мобилизацию. Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий, отмечая, что у украинской разведки есть данные о соответствующих намерениях враг.

По его словам, РФ собирается создать несколько новых военных формирований из десантных полков, дивизий, а также механизированных бригад.

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