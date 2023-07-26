Государственная дума Российской Федерации приняла закон, которым увеличила максимальный призывной возраст в стране-оккупанте до 30 лет. В обосновании этого решения есть упоминание о мобилизационный ресурс. Это является свидетельством подготовки к очередной волне мобилизации, которая, скорее всего, может быть скрытой. Войско страны-террориста могут пополнить 200-300 тысяч человек.

Тенденции, которые есть в России, свидетельствуют о том, что они готовятся к затяжной войне. Пока не видно даже намеков к спаду враждебной агрессивной активности, к тому, что какие-то настроения в обществе или какая-то внутренняя сила в России что-то бы меняла. Мы видим, что они продолжают агрессивную кампанию и демонстрируют готовность к продолжению агрессивной войны против Украины.

Конечно, на фоне потерь, понесенных российскими подразделениями, им нужно будет пополнение. Сейчас они решают это пополнение с помощью заключенных, которых продолжают вербовать по разным тюрьмам России. После того, как этим перестали заниматься "вагнеровцы", этим занимается Министерство обороны РФ, ЧВК "Рысь", "ветераны" "Тигр", Шторм Z и т.д., которые продолжают набирать "зэков".

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Можем говорить, что готовится очередная волна мобилизации в России, которая, скорее всего, может быть скрытой

Пока российские оккупанты пытаются решить проблему потерь следующим образом: вместо большого количества вагнеровцев, которых потеряли, отправляют других зэков в другие военные компании. Однако в целом тенденции таковы, что украинское давление растет, продолжается уничтожение большого количества сил врага и они постепенно подходят к тому, что рассматривают сценарий пополнения своих рядов. Возможно, даже с целью не только проведения оборонительных действий, а, рассматривая тенденции, что война может быть затяжной, поэтому к они должны быть готовы к оживлению наступательных действий по некоторым направлениям…

Таким образом, можем говорить, что готовится очередная волна мобилизации в России, которая, скорее всего, может быть скрытой. Если говорить о количестве потенциальных мобилизованных, думаю, что это будет не больше, чем они заявляли в прошлый раз. Напомню, ранее они заявляли 200-300 тысяч. Думаю, что на этот раз мы можем ориентироваться на такие потенциальные цифры. Однако не обязательно это будет публично объявлено Путиным, как это было сделано в сентябре 2022 года. Плюс Шойгу еще создает резервную армию, которая будет действовать на территории России. И плюс они вроде бы пообещали ротацию тем подразделениям, которые находятся на оккупированной части Украины.

Конечно, будет ли у них ротация, или просто они подготовят мобилизацию для усиления группировки войск - это вопрос. Однако Украине стоит готовиться. С момента, как эта мобилизация в России тем или иным способом будет происходить, какого-то подкрепления или ротации врага на фронте стоит ожидать в течение одного-двух месяцев.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований