Диктатор РФ угрожал западным странам из-за поставок оружия Украине.

Президент России Владимир Путин впервые с февраля 2022 года встретился с журналистами ведущих мировых СМИ, где в очередной раз высказал угрозы в адрес западных стран за помощь Украине в этой войне. Диктатор отметил, что РФ поставит дальнобойные ракеты противникам Запада "в ответ" на то, что Украина получает дальнобойные ракеты западного производства и получила разрешение бить западным вооружением по территории России.

Аналитики Defense Express говорят, что Путин имел в виду то, что сателлиты России могут получить ракеты для угроз Западу.

"По большому счету, Кремль начал давать своим сателлитам ракеты, которые можно использовать против Запада, на самом деле еще за полтора года до того, как высказал эту угрозу. И здесь мы имеем в виду то, что в начале февраля 2023 года РФ передала Беларуси ракеты для "Искандера", которые нарушают сразу две фундаментальные международные договоренности", - говорится в материале. Видео дня

Также известно, что в 2011 году Сирия получила от России как минимум два береговых ракетных комплекса П-800 "Оникс". Также Иран до 2022 года сообщал о своих планах получить такие ракеты, а "Хезболла" в октябре 2023 года решила вообще намекнуть о вероятном наличии "Ониксов" в своем распоряжении.

"Соответственно, уже есть основания ожидать, что описанную выше угрозу Путина сам Кремль может реализовать свои угрозы путем передачи режиму Лукашенко дополнительных ракет к ОТРК "Искандер", или же режиму Башара Асада - поставкой дополнительных П-800 "Оникс". Однако при этом нет оснований исключать вариант, что дальше события могут пойти по более экстремальной траектории, и что желаемые "Ониксы" таки получат для себя Иран и "Хезболла"", - объясняют аналитики.

В то же время во французском издании Opex360 высказали предположение, что РФ может реализовать такую угрозу еще более специфическим способом. К примеру, страна-агрессор может разместить ракетное вооружение на той части территории Ливии, которую сейчас контролируют войска фельдмаршала Хафтара.

"Или же - что россияне могут вспомнить историю с демонстративным полетом двух Ту-160 в Венесуэлу в декабре 2018 года, и захотят "тряхнуть стариной", буквально повторив такой перелет", - подытожили в материале.

Выступление Путина перед журналистами - что известно

Российский диктатор во время своего выступления подчеркнул, что Россия не собирается нападать на НАТО, повторив свои фразы 2019 года.

"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сошли с ума совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь понимаете? Бред собачий... Вы смотрите потенциал НАТО, смотрите потенциал России", - сказал возмущенно он.

Также президент РФ заявил, что США хотят, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст, а после этого планируют "избавиться от Зеленского".

"Это мы знаем наверняка. Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, если его можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения - снизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского избавятся просто", - сказал Путин.

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