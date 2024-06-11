Минобороны РФ заявило о якобы захвате оккупантами населенных пунктов Артемовка Луганской области и Тимковка Харьковской области.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне в очередной раз наврали о захвате нескольких населенных пунктов, при этом одного из них не существует уже 37 лет.

Минобороны РФ выпустило 11 июня очередную сводку, заявив о "захвате оккупантами населенных пунктов Артемовка Луганской области и Тимковка Харьковской области".

Волошин рассказал изданию LIGA.net, что село Тимковка Купянского района ликвидировали еще в 1987 году, а Артемовку в Сватовском районе переименовали в Мясожаровку еще в 2016 году в рамках декоммунизации.

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"Мясожаровка контролируется украинскими Силами обороны". – добавил спикер ВСУ.

На вопрос прорвались ли россияне на ту территорию, которая раньше была селом Тимковка (20 км на восток от Купянска), Волошин ответил, что там оккупантов тоже нет.

Война в Украине - ситуация на фронте

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников отмечает, что российские оккупанты пытаются ступить в Часов Яр и закрепиться там. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, что российские оккупанты накануне пытались взять Часов Яр в "клещи".

"Они постоянно, они с самого начала пытались взять нас с флангов, честно говоря. Ничего у них не получилось... Они эти потуги не оставляют, они пытаются это делать постоянно, время от времени. Это, мы видим, как северный, так и южный фланги. Из-за того, что у них это и не получилось, они и начали штурмовать Часов Яр в лоб", - отметил Калашников.

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